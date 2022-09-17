Ученые показали необычные ритуалы против «вампиров» в древней Европе 17.09.2022, 12:29

Уникальные находки были сделаны в Италии и Польше.

В Италии так называемых вампиров хоронили с булыжником во рту, или же с помощью кольев прибивали ко дну могилы. Камень, найденный во рту мешал распространять болезни.

Недавно археологи обнаружили места захоронения людей, которых при жизни, судя по всему, считали «вампирами». Новейшее место из серии таких странных могил нашли в прошлом месяце на территории Польши. В могилах лежали скелеты с серпом в районе горла. Людей хоронили тем или иным образом по ряду причин, сообщает The Mirror.

Предмет во рту

Маттео Боррини, лектор кафедры судебной антропологии Университета Джона Мура в Ливерпуле, на итальянском острове Лазаретто обнаружил останки женщины, которую в XVI веке похоронили с булыжником во рту. Археологи нашли ее в массовом захоронении и назвали «Кармиллой». О ней мало, что известно, но археологи считают, что умерла она во времена, когда в Европе бушевала вспышка бубонной чумы.

Исследователи пришли к выводу, что современники посчитали ее нахцерером — разновидность вампира в европейском фольклоре.

«Это не совсем классическая идея, что вампиры выходят из могил и пьют кровь людей. Это больше тот, кто убивает людей из могилы, после чего уже становится полноценным вампиром», — пояснил ученый.

Согласно поверью, тела некоторых умерших распространяли вокруг чуму. Считалось, что это были не совсем умершие люди, но охваченные каким-то демоническим влиянием. Они жевали свои погребальные саваны в могиле и распространяли чуму посредством черной магии.

Из-за камня во рту нахцереры не могли жевать свой саван. Так живых людей пытались защитить от болезней.

Предполагается, что «Кармилу» не считали вампиром при жизни. Исследователи пришли к выводу, что массовое захоронение впоследствии раскопали. Те, кто нашли эти тела, решили, что тело женщины одержимо, потому что саван был свежим, а следы разложения виднелись только возле рта. Возможно, из-за этого в рот умершей поместили камень.

Вбитый в тело кол

Хотя в современной мифологии вампиров описывают с пронзенным сердцем, изначально это делали для того, чтобы помешать выбраться из могилы.

Божидар Димитров, руководитель Национального исторического музея в Софии, рассказал, что таким образом умерших прибивали ко дну могилы.

Иногда прибивали пелена, в которые заворачивали тела или клали в них камни.

Камень на горле

На кладбище в польском Дравско, где обнаружили вампирское захоронение, у двух тел на подбородках лежали камни. Согласно результатам исследования 2014 года, это также могли сделать с тем, чтобы умершие не могли искусать других.

Серп у горла

В еще одном захоронении в Польше нашли скелет женщины с серпом у шеи и замком на большом пальце левой ноги.

Останки все еще изучаются, но в ходе прошлых исследований подобные артефакты указывали на то, что таким образом умершему пытались помешать выбраться из могилы. При попытке выбраться оторвалась бы голова или вспарывался кишечник.

Археолог Джордан Уилсон, который проводит исследования в Италии, объяснил, что во многих культурах металлу отводилось особое ритуальное и магическое значение.

Камень во рту

На кладбище древнеримской виллы в Луньяно-ин-Теверине нашли скелет ребенка, который умер в десятилетнем возрасте.

Камень, найденный во рту, мог использоваться, чтобы воспрепятствовать телу или душе распространять болезни или мучить живых каким-либо другим способом.

По словам Джордана Уилсона, здесь идея в том, что дыхание связано с жизнью, а рот — это своего рода портал, через который душа выходит после смерти.

Есть и другая версия. У римлян считалось, что ведьмы могут воскрешать мертвых и использовать в своих целях души. С помощью камня могли пытаться защитить тело ребенка от ведьм.

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