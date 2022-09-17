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ISW: Под Белгородом разгромлена военная база 3-й мотострелковой дивизии РФ

  • 17.09.2022, 14:40
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ISW: Под Белгородом разгромлена военная база 3-й мотострелковой дивизии РФ

Оттуда снабжались оккупационные войска на севере Луганщины.

«Хлопки» в Белгородской области России, вероятно, связаны с ударом по военной базе российской 3-й мотострелковой дивизии к северу от города Валуйки. Город находится на важной железнодорожной линии, ведущей к северу Луганщины. Постоянные повреждения данной точки усложнят обеспечение российских оккупационных войск, которые держат оборону на участке восточной части Харьковщины и на севере Луганской области. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Специалисты ISW проанализировали взрывы в Валуйках 16 сентября и пришли выводу, что была поражена база российской 3-й мотострелковой дивизии к северу от Валуек. Россияне во всем обвинили ВСУ и показали фотоснимок якобы ракеты от Точки-У, однако проверить геолокацию, где была сделана фотография, невозможно.

В Институте указали, что Валуйки находятся на важной линии железной дороги России, которая ведет к северу Луганской области. В ситуации, когда ВСУ перерезали наземную логистику оккупантов через Харьковскую область, захватчики, вероятно, переориентировали снабжения своих войск конкретно на железную дорогу в Валуйках.

Также они акцентировали внимание на том, что выведение из строя железной дороги в Валуйках усложнит обеспечение войск России, которые держат оккупационную оборону в Луганской области и на участке у восточной части Харьковщины.

Подчеркивается, что в России заявляли – «206-1» полк из так называемой «ЛНР» ведет оборону на российской территории вблизи Валуек. Вероятно, россияне разворачивают дополнительные силы, чтобы прикрыть свою линию логистики.

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