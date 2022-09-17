Офицер ВСУ: Один россиянин приехал сдаваться в плен на танке 5 17.09.2022, 17:29

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Оккупанты в панике из-за успешного контрнаступления Украины.

В рамках успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в плен к украинским бойцам русские оккупанты сдавались массово ‒ некоторые даже на танках. Об этом в комментарии «24 каналу» рассказал представитель украинского координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов.

По его словам, недавно был случай, когда российский танкист прямо за рулем своего танка приехал к украинским позициям ради сдачи в плен. Во время допроса он рассказал, что у него давно были планы сдаться в плен. Но только активное контрнаступление украинцев позволило ему их воплотить в жизнь.

Кроме того, как отметил Юсов, в плен попало много представителей ОРДЛО (причем подавляющее большинство из них – принудительно мобилизованные). Ведь их морально-психологическое состояние и так, изначально, было плачевным, а после успехов ВСУ все только многократно усилилось.

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