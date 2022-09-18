Ученые нашли удивительные способности к коммуникации у гиен 18.09.2022, 12:27

Сородичи могут распознать каждое животное на расстоянии.

Пятнистые гиены живут семейными группами, или кланами, в каждый из которых входит до 125 животных. Каждый клан охотится на своей территории, площадь которой может достигать тысячи квадратных километров, при этом животным приходится регулярно патрулировать границы и прогонять чужаков.

Ранее ученые полагали, что гиены распознают голоса других представителей своего вида только на уровне «свой—чужой», не различая каждое животное по отдельности. Однако теперь, применив машинное обучение к собранным в дикой природе аудиозаписям, они пришли к выводу, что у каждой гиены крик содержит индивидуальные черты, и ее сородичи могут их распознавать.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Даже внутри одного клана отношения между особями различаются, и одним гиенам сородичи с готовностью придут на помощь, тогда как других могут бросить в одиночестве. В такой ситуации крайне важно правильно распознать, кто из соплеменников подал голос, — и созданная авторами исследования программа смогла успешно распознать каждую из 13 гиен примерно в 54 процентах случаев, то есть почти в шесть раз чаще случайного совпадения.

Это говорит о том, что крики разных гиен достаточно отличаются друг от друга, а крики одной гиены достаточно похожи, чтобы программа могла их различить. И если это способна сделать программа, разумно предположить, что и гиены тоже могут.

Наиболее информативны с точки зрения индивидуальных различий были три характеристики крика: продолжительность, самая высокая частота и средняя частота во время той части крика, которая была наиболее последовательной по высоте. Чем больше не совпадали эти характеристики у двух разных криков, тем выше была вероятность, что программа — и, возможно, гиена, — различат их.

Однако, говорят ученые, 54 процента гораздо меньше 100, к тому же, дальние расстояния, ветер и дождь могут еще больше препятствовать распознаванию индивидуальных голосов. Возможно, сами животные повышают вероятность правильного распознавания, повторяя крики несколько раз, чтобы рано или поздно прислушивающаяся гиена правильно определила их источник.

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