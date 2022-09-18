Кадыровцы стали посмешищем в Украине 18.09.2022, 13:45

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Депутат свободной Ичкерии рассказал, почему так произошло.

Кадыровцы стали настоящим посмешищем в российско-украинской войне. Просто они всегда использовали чужую славу и сейчас показали себя такими, какими есть на самом деле.

Об этом «24 каналу» сказал депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и участник двух чеченских войн Хусейн Исханов. По его словам, кадыровцы являются таким народом, который не имеет никакого отношения к нормальным чеченцам.

Исханов отметил, что у бойцов главы Чечни Рамзана Кадырова нет никакой мотивации.

«Кадыров и эти люди используют славу, которую мы снискали. Наше поколение получило ее в 1996 году, когда мы победили русскую армию», – подчеркнул участник двух Чеченских войн.

Он напомнил, что 6 августа 1995 г. была проведена колоссальная, гениальная операция, подготовленная начальником главного штаба генералом Асланом Асхадовым. Бойцы чеченской армии тогда захватили в Грозном все воинские части, окружив их и заставив сложить оружие и поднять белые флаги.

«Потому что мы сегодня как развеяны, не можем находиться на той территории. На время вынуждены были эмигрировать из-за того, что наша территория полностью оккупирована», – объяснил Исханов.

Он отметил, что у бойцов чеченской армии не было поддержки, поэтому их силы иссякли. К тому же в Чеченской Республике Ичкерия и в советское время, и сейчас вообще не производятся патроны, винтовки или обмундирование и амуниция. Все это чеченские бойцы добывали в бою.

Исханов заявил, что люди, которых называют «тик-ток-войсками», над которыми сейчас смеется практически весь мир, очень смешны с виду. Кадыровцы вообще не воины совершенно.

«Это просто сброд, который собрали вольно или невольно, забросили туда. Впрочем, как и вся русская армия», – подчеркнул депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия.

Ведь, заметил он, очевидно, что все российские солдаты, попадающие в плен, – это люди, которых, вероятно, просто собрали с базара и тюрем и забросили в Украину.

Исханов добавил, что кадыровцы являются таким народом, который не имеет никакого отношения к нормальным чеченцам. Название вроде бы есть, но духа чеченского там вообще нет никакого.