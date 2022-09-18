Богдан Яременко: Полк Калиновского — это бриллиант 4 18.09.2022, 16:55

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Развитие событий вокруг белорусских добровольцев в ближайшее время будет динамичным.

Украинский народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко на своей странице в «Фейсбуке» призвал поддержать полк Кастуся Калиновского:

— Наблюдайте за полком имени Кастуся Калиновского. Наблюдайте и помогайте.

Сейчас это подразделение ВСУ, которое состоит из выходцев из Беларуси. Наравне с украинцами белорусы воюют за независимость Украины.

Командование и бойцы полка каждый раз больше начинают осознавать свою роль не только как боевой части, но и как белорусской оппозиционной политической организации.

И это движение может иметь далеко идущие последствия, ведь полк уже имеет признание как в самой Беларуси, так и среди очень разных белорусских оппозиционных сил в изгнании. Полку пока не хватает политического представительства, но у него нет проблем с репутацией.

Деятельность полка в Украине, верная служба нашем государстве во время военных испытаний, ставит перед нами моральную дилемму — после решения своих проблем помочь белорусам решить их проблемы. А самое главное — мы имеем такую потребность, а теперь еще и имеем верного проверенного союзника для этого.

Думаю, что развитие событий вокруг полка в ближайшее время будет динамичным. И рекомендовал бы украинским властям не тратить время на скомпрометированных, непопулярных, а кое-где и недалеких белорусских оппозиционных лидеров, а оценить бриллиант, что волей судьбы оказался в наших руках.

Следите и помогайте. Это и наше будущее, и будущее всего региона.

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