С 2023 года минимальная заработная плата в Польше вырастет до 743 евро 19.09.2022, 10:56

В Польше сейчас один из самых низких уровней безработицы в ЕС.

13 сентября правительство Польши приняло постановление о повышении минимальной заработной платы и минимальной почасовой ставке в 2023 году, передает «Польское радио».

С 1 января 2023 года минимальная заработная плата, без вычета налога, будет составлять не менее 3490 злотых (около 743 евро), а почасовая ставка - не менее 22,80 злотых (около 4,85 евро).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул низкий уровень безработицы в Польше:

«На данный момент мы имеем рекордно низкий уровень безработицы в истории III Речи Посполитой и занимаем второе место в ЕС. Мы доказали, что минимальная заработная плата может быстро и в минимальные сроки расти. В последние годы произошла своего рода революция достоинства. Мы ценим труд поляков и никогда не согласимся на низкие зарплаты, которые мы наблюдали во время правительства наших предшественников».

Со своей стороны, министр семьи и социальной политики Марлена Малёнг выразила уверенность, что повышение заработной платы окажет положительное влияние на бюджеты домохозяйств в период инфляции и роста стоимости жизни:

«Мы должны поддержать тех, кто получает минимальную заработную плату, ведь сейчас непростое время. Люди зарабатывающие минимальную плату должны, согласно с польской Конституцией, быть окружены опекой. Для этого более 3 млн человек будут ощутят на себе поддержку из-за повышения минимальной заработной платы».

Отметим, что минимальная заработная плата в Польше в 2022 году, без вычета налога, составляет 3010 злотых (около 640 евро), а минимальная почасовая ставка составляет 19,70 злотых (около 4,20 евро).

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