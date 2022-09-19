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В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы

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  • 19.09.2022, 13:46
  • 2,554
В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы

Вчера в городе также слышали мощные хлопки.

В понедельник, 19 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает «Суспільне».

«В Херсоне слышны взрывы», - говорится в сообщении.

По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в пригороде.

По предварительным данным, над Зеленовкой сбили ракету.

На данный момент официальной информации нет.

Напомним, вчера в Херсоне прогремело шесть мощных взрывов. Взрыв произошел возле киноконцертного зала «Юбилейный».

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