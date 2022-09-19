В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы

В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы1
- 19.09.2022, 13:46
- 2,554
Вчера в городе также слышали мощные хлопки.
В понедельник, 19 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает «Суспільне».
«В Херсоне слышны взрывы», - говорится в сообщении.
По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в пригороде.
По предварительным данным, над Зеленовкой сбили ракету.
На данный момент официальной информации нет.
Напомним, вчера в Херсоне прогремело шесть мощных взрывов. Взрыв произошел возле киноконцертного зала «Юбилейный».