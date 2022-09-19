Вице-премьер РФ Мантуров предложил «поработать с ментальностью», чтобы приучить россиян есть личинок мух 19 19.09.2022, 19:59

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Денис Мантуров

Чиновник признался, что сам «пока адаптируется» к такому «продукту».

Вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что россиянам нужно менять «ментальность» по отношению к продуктам из растительного белка, а также к мясу из личинок мух. Об этом чиновник заявил на сессии выставки Innofood, проходящей в Сочи, пишет РБК.

Мантуров назвал использование растительного сырья взамен животного белка мировым трендом, с которым российские производители идут в ногу. Но чиновника огорчает, что потребители до сих пор относятся к таким продуктам осторожно.

При этом сам вице-премьер, по его же признанию, пробовал растительное мясо лишь дважды — оба раза на выставке «Иннопром». Тогда он якобы не смог отличить натуральное мясо от растительного.

Чиновник признался, что сам «пока адаптируется» к предложениям производителей, например, к мясу из личинок мух. «Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы, как я сказал, здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может „зайти“. Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», — отметил глава Минпромторга. Он также заявил, что как потребитель намерен «продолжать экспериментировать».

На выставке Innofood розничная сеть «Магнит» заявила, что рассматривает создание собственного производства растительного мяса. «Мы думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса. Не потому, что это модно, а потому, что мы видим, что это начинает проявляться в потребительском спросе», — сказал директор розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов.

В свою очередь, российская компания «Эфко», которая начала производство растительного мяса еще в 2020 году, заявила о желании выйти на рынок ОАЭ. В феврале этого года «Эфко» открыла в Дубае штаб-квартиру венчурного фонда Fuel For Growth и начала переговоры для продвижения своих продуктов. Компания также планирует организовать там производство растительного мяса.

В июне 2022 года некоторые российские фермеры отказывались сдавать скот на убой из-за последовательго снижения стоимости мяса. Российские производители не хотели снижать цены из-за подорожавшего корма.

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