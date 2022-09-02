Лукашисты запаниковали в Лельчицах 8 2.09.2022, 9:49

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В городе прошли массовые задержания.

В ходе недавней облавы силовиков в Лельчицах Гомельской области были задержаны сразу несколько человек — их обвиняют в подписке на «экстремистские ресурсы», сообщают правозащитники.

Один из задержанных — директор местного СТО Сергей Барановский. Как утверждается в провластных телеграм-каналах, мужчина был подписан на «экстремистские ресурсы», а в 2020 году участвовал в протестах. В «покаянном видео» его заставляют назвать свою «высокую зарплату» — 1000 рублей.

Другая задержанная — местная жительница Алина Федорович. В «покаянном» видео девушка говорит, что была подписана на «экстремистские» каналы, однако позже от них отписалась. Как сообщают силовики, «зафиксированные факты ее общения с предателями проходят проверку в Следственном комитете на предмет пособничества экстремистской деятельности».

Силовики также задержали 67-летнего Андрея Суравегина. В «покаянном» видео пенсионер рассказывает, что был подписан на «запрещенные» телеграм-каналы.

Жители Лельчиц сообщили, что всего в райцентре было задержано около 5 человек.

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