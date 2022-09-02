В Германии открылась первая железнодорожная линия с водородными поездами

В Германии открылась первая железнодорожная линия с водородными поездами5
- 2.09.2022, 20:53
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Поезда имеют запас хода в тысячу километров.
В Германии открылась первая водородная железнодорожная линия. Экологически чистые поезда будут обслуживать города Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде, передает «Европульс».
Всего на линии будут работать 14 водородных поездов (пока запустили только 6 из них). Их разработала французская компания Alstom. Поезда имеют запас хода в одну тысячу километров, а это означает, что им нужно будет дозаправляться только один раз в день.
По данным France Press, в настоящее время всего около 20% железнодорожной сети в Германии обслуживается тепловозами. С 2018 года в Германии можно сесть на первый в мире водородный поезд Coradia iLint.