В Германии открылась первая железнодорожная линия с водородными поездами 5 2.09.2022, 20:53

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Поезда имеют запас хода в тысячу километров.

В Германии открылась первая водородная железнодорожная линия. Экологически чистые поезда будут обслуживать города Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде, передает «Европульс».

Всего на линии будут работать 14 водородных поездов (пока запустили только 6 из них). Их разработала французская компания Alstom. Поезда имеют запас хода в одну тысячу километров, а это означает, что им нужно будет дозаправляться только один раз в день.

По данным France Press, в настоящее время всего около 20% железнодорожной сети в Германии обслуживается тепловозами. С 2018 года в Германии можно сесть на первый в мире водородный поезд Coradia iLint.

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