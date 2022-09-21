Путин объявил частичную мобилизацию в России 125 21.09.2022, 9:11

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Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ, сообщает nv.ua (со ссылкой на российские СМИ).

«Для защиты нашей родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию», — сказал Путин в своем обращении.

Российские «Известия» сообщают, что Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

Указ предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.

Согласно указу Путина, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Как указал Путин в своем обращении к россиянам, мера о частичной мобилизации принята для «защиты России и ее суверенитета».

«Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно», - указал Путин.

Накануне Госдума РФ приняла поправки, которые упрощают получение гражданства иностранцами, подписавшими контракт на прохождение военной службы в российской армии.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Кроме того, Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт». Также нижняя палата «парламента» РФ утвердила поправки о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен.

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