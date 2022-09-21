Белорусы о заявлениях Лукашенко: Два маразматика ускоряют свой конец 21.09.2022, 12:09

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Настоящим патриотам нужно работать на опережение.

Лукашенко вслед за Россией поручил готовиться к переходу на военное время.

Узурпатор открыто рассказывает о своих страхах перед ВСУ и полком Калиновского.

Также диктатор заявил, что его режим «обязан оказать поддержку России».

Вот, что на эту тему думают читатели сайта Charter97.org:

«Беларусь на грани финансового кризиса и дефолта, поэтому ради сохранения своей нелегитимной власти старпер и шизофреник-маньяк Лукашенко, возможно, пойдет с войной в Украину. Сгорел сарай — гори и хата. Ради своей власти он готов на все».

«Надо идти на опережение. Отлавливать плешивого и всех его мутантов. Передадим прикорытников в Гаагу, а сами будем жить как люди в свободной стране. Следует ускориться, т.к. усатый может со следующего года полностью продаться и перейти на единую валюту — российские рубли».

«Ведь как в жизни — проворовался заведующий складом и поджигает склад, чтобы воровство скрыть под развалинами. Так и эта преступная шайка. Разворовали-разрушили-закабалили народ, разбегается он, что делать? Война — вот выход, чтобы скрыть преступления, забрить несогласных в солдаты и зарыть их на полях сражений, отвлечь народ от насущных проблем общей бедой».

«Только оружие побыстрей раздайте и увидите, куда оно будет направлено».

«Ленд-лиз уже точно пойдет в Украину. «Референдуумы», переход на военное время, мобилизация — Россия идет в разнос. Будет очень интересно. Два маразматика ускоряют свой конец. По логике, Россию должно внутри разорвать, должны подскочить напряжения. Это в том случае, если в России не все окончательные zомби. Скоро будет видно. Ленд-лизом Украина превратится в сильную машину перемалывания орков, подходящих к ней. Дай Бог, чтобы эта машина повернула орков на их Кремль и чтобы заработал ленд-лиз!»

«Безумный Таракан, кому ты надо? Тебе никто не угрожает и не собирается нападать на Беларусь, тебе просто хочется подвигать солдатиков туда-сюда и поиграть в войнушку. Это чудовище опозорило Беларусь и толкает страну в войну. Белорусам эта война не нужна, у людей куда более важные дела, тем более сейчас осень. Психи по осени буйствуют, но не до такой-же степени!»

«Хочу напомнить лукашизику и его холуям, что по закону военного времени, которое они же и желают создать в стране, народу тем более уже не будет до законов! Мы вас, мразей, будем рвать и стрелять, где только будет возможность!»

«Я бы в первые ряды атакующих поставил членов избирательных комиссий, которые трусливо позволили приписать АГЛ «элегантную победу» на выборах-2020 и референдуме-2022. Их и их детей. Надо отвечать за свое малодушие».

«Это все, к чему дурак привел страну за свое правление. Бедность, террор, международная изоляция, а теперь еще и угроза войны. Непонятно зачем и непонятно с кем. Это уже даже хуже тупика», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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