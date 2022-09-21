Добавилось еще четыре направления: россияне продолжают раскупать билеты после объявления мобилизации

Добавилось еще четыре направления: россияне продолжают раскупать билеты после объявления мобилизации17
- 21.09.2022, 13:44
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Уже нет мест на прямые рейсы в столицы ближнего зарубежья.
Россияне продолжают раскупать билеты в другие страны после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ.
Об этом сообщает издание «Верстка» в своем Telegram-канале.
Ближе к полудню по московскому времени из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану.
Варианты с пересадками еще есть, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что после обращения Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.
Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.