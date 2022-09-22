Россияне «штурмуют» границу с Грузией: образовались огромные пробки

Россияне «штурмуют» границу с Грузией: образовались огромные пробки13
- 22.09.2022, 7:44
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Российские мужчины бегут от мобилизации.
Вечером 21 сентября на российско-грузинской границе собрались огромные очереди желающих покинуть Россию.
После того, как президент РФ Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию», на КПП «Верхний Ларс», расположенном на границе России и Грузии, образовались гигантские пробки.
Видео транспортного коллапса обнародовало издание «Эхо Кавказа».
На опубликованных кадрах видно, что среди транспорта преобладают легковые авто с российскими номерами.
Желающие пересечь границу и убежать подальше от военкоматов пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают на встречную полосу, чтобы сделать это как можно быстрее. Соответственно, пробки образовались с обеих сторон границы.
КПП «Верхний Ларс» — это единственный сухопутный переход, которым можно попасть в Грузию легально, остальные способы либо противозаконны, либо предусматривают достаточно большой крюк через Азербайджан.
Напомним, после объявленной мобилизации в России стали массово покупать билеты в другие страны. Наибольшим спросом пользуются Грузия, Турция и Армения.