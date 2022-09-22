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Россияне «штурмуют» границу с Грузией: образовались огромные пробки

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  • 22.09.2022, 7:44
  • 16,552
Россияне «штурмуют» границу с Грузией: образовались огромные пробки

Российские мужчины бегут от мобилизации.

Вечером 21 сентября на российско-грузинской границе собрались огромные очереди желающих покинуть Россию.

После того, как президент РФ Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию», на КПП «Верхний Ларс», расположенном на границе России и Грузии, образовались гигантские пробки.

Видео транспортного коллапса обнародовало издание «Эхо Кавказа».

На опубликованных кадрах видно, что среди транспорта преобладают легковые авто с российскими номерами.

Желающие пересечь границу и убежать подальше от военкоматов пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают на встречную полосу, чтобы сделать это как можно быстрее. Соответственно, пробки образовались с обеих сторон границы.

КПП «Верхний Ларс» — это единственный сухопутный переход, которым можно попасть в Грузию легально, остальные способы либо противозаконны, либо предусматривают достаточно большой крюк через Азербайджан.

Напомним, после объявленной мобилизации в России стали массово покупать билеты в другие страны. Наибольшим спросом пользуются Грузия, Турция и Армения.

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