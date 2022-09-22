Россия уничтожила вагоны со своими военными, ударив по вокзалу в Харькове

Россия уничтожила вагоны со своими военными, ударив по вокзалу в Харькове13
- 22.09.2022, 9:59
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Их отправляли рефрижераторами в виде «груза 200».
Российские оккупанты уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных. Это произошло в результате удара противника по железнодорожному вокзалу в Харькове.
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове», - написал Братчук.