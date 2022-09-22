«Призываешь людей в рай, но сам туда не хочешь»: муфтий Чечни раскритиковал Кадырова 1 22.09.2022, 13:03

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Глава Чечни пока никак не отреагировал.

Муфтий Чечни Салах Межиев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова за отправку «добровольцев» на войну против Украины. Он отметил, что приспешник кремлевского диктатора Владимира Путина отправляет людей на смерть.

При этом сам Кадыров умирать не хочет. Об этом Салах Межиев заявил в видеообращении, сообщает obozrevatel.com.

«Ты сегодня поднимаешь молодых людей. Почему ты сам вместо них не погибаешь? Почему ты не отправляешься в этот рай? Ты людей призываешь отправляться в рай, но сам туда не идешь. Тебе не хочется умирать. Тебе хочется лежать в тепле, вкусно питаться и вести жирные разговоры», – отметил он.

Кадыров пока никак не отреагировал на критику муфтия.

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