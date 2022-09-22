В России вручили повестки десяткам авиадиспетчеров 5 22.09.2022, 23:17

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Это отразилось на работе авиации.

В России заработал маховик мобилизации. Под призыв попали даже сотрудники авиационной сферы, причем в отдельных регионах процесс успел нанести ущерб. Из-за этого к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину направили обращение с просьбой наложить запрет на призыв мужчин, связанных с управлением летающими средствами, передает unian.net.

Скан документа попал к авторам Telegram-канала «Авиаторщина». Автор обращения — президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев. По его словам, в отдельных регионах мобилизация авиадиспетчеров носит «критический характер» для работы авиации.

В течение первого дня призыва повестки получили десятки упомянутых специалистов в Иркутске, Магадане и Петропавловске-Камчатском. Ковалев попросил об отсрочке для авиадиспетчеров. Предоставят ли ее, пока неизвестно.

По данным издания «Коммерсантъ», в одной из авиационных кампаний 40 % штатных пилотов могут быть мобилизованы для войны против Украины.

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