Бегущие из страны россияне готовы заниматься «грязной» работой в Польше 11 23.09.2022, 12:33

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Интерес граждан РФ к низкоквалифицированным вакансиям вырос на 600% за два дня.

Интерес россиян к работе в Польше вырос на 600% после объявления мобилизации. Польские рекрутеры не стремятся нанимать граждан РФ из солидарности с Украиной.

За последние два дня интерес россиян к низкоквалифицированной работе в Польше вырос на 600% - рекрутеры получили 130 запросов на работу из РФ.

Об этом НВ Бизнес сообщили в международном агентстве по трудоустройству Gremi Personal.

До объявления в России массовой мобилизации эта отметка достигала 20−30 запросов в месяц.

Как отмечают специалисты по трудоустройству, до войны польские работодатели вообще не ощущали спрос на вакансии в Польше со стороны россиян. Однако экономический кризис и санкции постепенно приводят к определенным изменениям.

«Почему они выбирают Польшу? В первую очередь из-за возможности быстрого пересечения границы и легализации пребывания. Кроме того, большинство польских работодателей гарантируют легальное трудоустройство, официальную заработную плату и социальный пакет, — отметила директорка департамента рекрутинга Gremi Personal Анна Джоболда.

В компании добавили, что польские рекрутинговые компании в большинстве своем не нанимают граждан РФ не только из-за отсутствия упрощенных визовых процедур, новых санкционных визовых ограничений, но также и из-за солидарности с Украиной.

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