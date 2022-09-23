Эйсмонт рекламирует критиков Лукашенко 2 23.09.2022, 14:16

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Пропагандисты попытались выставить польского блогера фанатом диктатора, а он сказал, что белорусы не хотят этой власти.

22 сентября пропагандистский телеграм-канал, близкий к пресс-службе Лукашенко и его пресс-секретарю Наталье Эймонт, перепостил видео с польским блогером Петром Пшиварским.

По утверждению лукашистских каналов, блогер якобы восхитился тем, как в Беларуси чисто и безопасно, а потом побежал покупать друзьям и родственникам майки с цитатами Лукашенко.

MOST посмотрел видеоблог Петра Пшиварского и обнаружил, что он совсем не является фанатом Лукашенко и его режима.

Пропагандисты утверждают, что Петр посетил в Минске магазин атрибутики с цитатами Лукашенко, «чтобы прикупить там крутой мерч с цитатами президента». Однако автор блога даже не называет Лукашенко президентом. «Магазин в торговом центре, который на сто процентов посвящен господину, который изображен на фото», — комментирует блогер. Всего раскрученному лукашистами магазину он посвятил полминуты, и не видно, чтобы он там что-нибудь покупал. Не видно в выпуске и восхищения личностью диктатора и сувенирами с его цитатами.

Выпуск с характерным названием «Беларусы не хотят этой власти» Петр записал на улицах Гродно, но опубликовал после выезда из Беларуси. В этом выпуске блогер отвечает на интересующие аудиторию вопросы о политической ситуации в Беларуси и отношении белорусов к полякам.

Путешественник говорит, что плохое отношение к полякам имеют белорусские власти, а не народ. О белорусах он говорит, что они в большинстве своем не поддерживают режим, и вспоминает продолжительные протесты в 2020 году.

— Здесь нельзя высказываться на тему политики и, очевидно, нельзя критиковать правительство. Почти все, кого бы вы ни встретили из молодого поколения, скажут вам то же самое — что негативно относятся к правительству. Но эти люди не могут публично высказываться, так как боятся, что попадут в тюрьму. Когда были протесты, их также усмиряли, и сейчас тоже не протестуют, потому что опасаются, что в результате протеста автоматически попадут в тюрьму, — говорит Петр.

«Ответ простой: отношение местных жителей к людям из нашей страны очень приветливое», — подводит итог путешественник.

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