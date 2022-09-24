Экс-президент Монголии предложил бурятам, тувинцам и калмыкам убегать в его страну от мобилизации 3 24.09.2022, 12:35

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Цахиагийн Элбэгдорж

Политик назвал Украину самой лучшей страной в мире.

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обратился к жителям страны-агрессора России и призвал их не сражаться против украинцев. На фоне частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, экс-политик предложил бурятам, тувинцам и калмыкам убегать в его страну, чтобы избежать принудительного призыва.

Как сообщает «Обозреватель», соответствующий ролик появился в Telegram-каналах. Элбэгдорж предстал в кадре с сине-желтой ленточкой на груди.

«Я знаю с самого начала этой кровавой войны этнические меньшинства, которые живут в России, пострадали наибольшим образом. А буряты, тувинцы и калмыки пострадали больше всех. Они использовались как пушечное мясо. Сотни пропали без вести. Тысячи были убиты. Мы монгольцы встретим вас с распростертыми объятиями и сердцем», – заявил экс-глава Монголии.

Также он обратился к Путину, призвав его не сражаться с братьями и сестрами из Украины, не убивать детей и пожилых людей.

«Ты не убъешь Украину. Ты не убъешь свободу. Украина имеет полное право на существование», – добавил Элбэгдорж.

Украину монгольский политик назвал самой лучшей страной в мире, ее жителей – храбрыми, а президента Владимира Зеленского – настоящим лидером.

Отметим, Элбэгдорж считается великим другом Украины. В свое время он окончил Львовский военно-политический институт по специальности «Военная журналистика».

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