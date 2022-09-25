«Русаков пускаем вперед» 25.09.2022, 10:15

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Боец из Чечни ждет гибели российского солдата в Украине, чтобы забрать его автомат.

В телеграм-каналах распространилось видео, на котором воюющий в Украине на стороне российской армии боец из Чечни на чеченском языке говорит, что ждет гибели своего «русского» сослуживца, чтобы забрать у него оружие.

«У этого русского автомат новый, поэтому я стою за ним, чтобы забрать его автомат, когда его убьют. Вот так этих русаков пускаем вперед», – говорит голос за кадром.

«Кавказ.Реалии» подтверждает верность перевода слов на видео с чеченского языка.

Где, когда и кем была сделана эта запись, неизвестно. На видео виден лес и военные с оружием. Геолоцировать место съемки по этим данным невозможно. Запись опубликовали многие телеграм-каналы, в том числе оппозиционное чеченское движение 1ADAT.

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