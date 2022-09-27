В Белосток с ветерком: как гродненец съездил Польшу на самокате 27.09.2022, 16:36

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Удалось сэкономить время и деньги.

Огромные очереди на погранпереходах диктуют свои правила: хочешь жить – умей вертеться. Как самые ушлые белорусы пересекают границу с Польшей с детскими велосипедами видели многие. В редакцию «Блога Гродно» написал гродненец. Дмитрий рассказал свою историю, как он доехал до Белостока без очереди, потратив на дорогу минимум времени и денег. Еще и товаров на ваты взял до 1000 евро.

Дмитрий владелец электросамоката Kugoo M5. Купил его гродненец два года назад за 635 долларов для мини-путешествий. А сейчас вышло так, что его «железный» товарищ помогает ему и максимально экономично в соседнюю Польшу «гонять» на «закупы» да и просто так.

- Задача стояла съездить в Польшу как можно дешевле и как можно больше «вытянуть» из этой поездки, - рассказывает читатель и сразу же приводит конкретные цифры и факты. – Заряд самоката у меня был на 55 километров. На автобусе вместе с ним я доехал до железнодорожного вокзала в Гродно. А оттуда – в Волковыск на поезде.

Если хотите сами подсчитать затраты на поездку, плюсуйте стоимость билетов – 87 копеек на автобус и 13,48 на поезд.

- С вокзала в Волковыске проехал 11 километров в сторону границы, там попросил водителя фуры подкинуть до шлагбаума, чтоб сберечь аккумулятор, - пишет читатель.

На прохождение границы со всей бумажной волокитой ушли 45 минут. После границы доехал до ближайшего городского автобуса и за 3 злотых доехал до центра Белостока.

- «Обкатал» все магазины нужные, закупился товаром. Ночевал у знакомых, там и подзарядил свой аккумулятор, чтоб спокойно вернуться назад.

Обратная дорога проходила по такому же принципу – минимум денег и времени на дорогу в Гродненскую область:

- Границу прошел быстро, оформив ваты. После нее на самокате домчался до Свислочи. На заправке попил кофе, пока подзаряжался аккумулятор. Со Свислочи до Гродно доехал на автобусе за 9 рублей, - рассказывает Дмитрий.

Поездка в Белосток гродненцу обошлась в сумму меньше, чем 10 долларов. Ну а про сэкономленное время на границе и говорить не стоит – 45 минут на прохождение границы в нынешних реалиях больше похоже на сказку, чем на реальность.

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