«Меня выдернули назначили командовать полком: грыжи, колени, полуслепой, живу на таблетках» 4 28.09.2022, 8:17

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«Мотивирующий» инструктаж российских мобилизованных.

В сеть выложили видео инструктажа российских мобилизованных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инструктаж проходит в Батайске (Ростовская область). Старший по званию жалуется, что его выдернули из отпуска и назначили командовать полком. Затем он обращается к мобилизованным с болезнями: «У меня тоже грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках».

О будущем мобилизованных россиян и их обеспечении командир полка ничего не знает.

«Я не знаю даже, с вами ли я уйду на задачу. Куда поедем, не знаю. Чем будем обеспечены, не знаю. Следом за вами будет набираться еще один полк, главное, чтобы не параллельно. А то будете спать как в тюрьме, по очереди», - сообщил он мобилизованным.

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