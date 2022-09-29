Сенатор США: Ядерный удар РФ по Украине будет рассматриваться как широкомасштабное нападение на НАТО 2 29.09.2022, 10:35

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Линдси Грэм

Линдси Грэм подчеркнул, что Америка примет решительные меры.

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что в случае ядерного удара России по Украине Америка будет рассматривать это как «широкомасштабное нападение на НАТО».

Республиканец США подчеркнул, что Америка должна как можно быстрее принять меры по противостоянию ядерному шантажу главы Кремля Путина.

Об этом сенатор-республиканец США Линдси Грэм сказал в речи, выступая на заседании под названием «От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества», - передает Dikgazete.

«Если (президент России – ред.) Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация влияет не только на Украину, но и на всю Европу», — заявил американский сенатор.

Он добавил, что у российского ядерного удара будут катастрофические последствия не только для Украины, но и для всего мира.

«Мы должны немедленно противостоять этому шантажу. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия, и он был прав», — заметил сенатор США.

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