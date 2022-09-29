Из России от мобилизации сбежало больше людей, чем воюет на фронте 2 29.09.2022, 10:43

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Данные британской разведки.

За семь дней после того, как президент Путин объявил о «частичной мобилизации», произошел значительный отток россиян, пытающихся уклониться от призыва.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные. В сочетании с теми резервистами, которых мобилизуют, внутреннее экономическое воздействие сокращения доступности рабочей силы и ускорения «утечки мозгов», вероятно, станет все более значительным, отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка отмечала, военные неудачи и объявленная мобилизация снижают патриотическую поддержку войны среди жителей России.

Так же британская разведка сообщала, что Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки. При этом среди новобранцев ожидается высокая степень сокращения личного состава.

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