В Беларуси определили лучшие пляжи для отдыха 3.09.2022, 11:51

Победитель находится в Гродненской области.

В Беларуси определены лучшие пляжи, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Хоть сегодня погода не совсем подходит для купаний и солнечных ванн, но на следующее лето можно сделать пометку, куда в жаркую погоду можно вырваться из Гродно.

По итогам республиканского конкурса победителем признано Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства - место массового отдыха «Пляж городского поселка Зельва» (Зельвенский район, Гродненская область).

Второе и третье места, конечно, гораздо далеко от нас. Это пляж на озере Белое (Яревский сельсовет, Поставский район, Витебская область) и «Пляж № 4» на водохранилище Вяча (Минский район, Минская область).

В чем особенность пляжа в Зельве

Зельвенское водохранилище всегда привлекало людей отлогими песчаными берегами с неглубоким входом в воду. Здесь каждый летний сезон собирается немало отдыхающих. Наверное, теперь будет еще больше.

Мамам с малышами понравятся детская купальня, площадка с горкой и качелями. Хватает на пляже лавочек и различных навесов.

Для любителей активного отдыха предназначена волейбольная площадка. Есть специальный пантон для спуска в воду инвалидов-колясочников.

Говорят, хватает тут и торговых точек.

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