«Уже засиделся»: Кадыров заговорил об отставке с поста главы Чечни

«Уже засиделся»: Кадыров заговорил об отставке с поста главы Чечни31
- 3.09.2022, 17:41
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Он подчеркнул, что среди всех руководителей субъектов РФ он «главный долгожитель».
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, где сообщил, что собирается в «бессрочный и долгий отпуск», пишет unian.net.
В частности он подчеркнул, что «долгожитель, который 15 лет руководит Республикой Чечня».
- Я снова с телефоном, дон. Вот такие дела у нас. Мне сказали, что я уже 15 лет, как руковожу Республикой. У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица «каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это приятно». Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда-то был молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то, - сказал Кадыров.
Он добавил, что надеется на то, что чеченцы с пониманием отнесутся к его решению. Также Кадыров подчеркнул, что среди всех руководителей субъектов Российской Федерации он «главный долгожитель».