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Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО

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  • 30.09.2022, 19:10
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Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО
Йенс Столтенберг

Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил заявку Украины по членству в НАТО.

Об этом он заявил во время брифинга.

«Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом», - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий касательно вступления.

Также Зеленский предложил предоставить Украине гарантии безопасности, пока члены НАТО будут искать консенсус.

Стоит отметить, что в 2019 года Украина закрепила в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО. Это стало стратегической целью государства.

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