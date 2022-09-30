Российский рэпер покончил с собой из-за мобилизации 5 30.09.2022, 23:05

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Иван Петунин

В день гибели рэпер выпустил новый альбом.

В Краснодаре рэпер Иван Петунин, известный как Walkie, покончил с собой из-за объявленной в РФ «частичной мобилизации».

Тело 27-летнего Петунина было обнаружено возле одного из высотных зданий города, отмечает издание «93.ru». Незадолго до смерти он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается совершить самоубийство из-за нежелания идти на войну.

«Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых. <…> На свою душу я грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы».

По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации, но он опасался, что «в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную».

В день гибели рэпер выпустил новый альбом. «Послушайте какие-нибудь из них, чтобы понять, каким я был человеком», — сказал Петунин в своем обращении.

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