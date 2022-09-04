В польском дворце нашли монеты из «сокровища Гиммлера» весом 28 тонн 4.09.2022, 11:54

Рабочие расчищали землю на одном из исследуемых участков.

На территории польского дворца XVIII века кладоискатели обнаружили немецкие монеты времен Второй мировой. Об этом на своем YouTube-канале сообщил «Фонд Силезского моста» — организация, которая занимается поисками пропавшего немецкого золота.

Рабочие расчищали землю в одном из трех исследуемых участков около дворца в деревне Минковске (Опольское воеводство) и обнаружили шесть пфеннигов Рейхсбанка со свастикой. Монеты номиналом 1 пфенниг датируются 1942, 1944 и 1945 годами.

Барт Зелайтис, который руководит исследованием, считает, что эта находка доказывает присутствие нацистов на этом месте. В мае 2022 года группа исследователей обнаружила металлическую канистру, закопанную на глубине 10 метров на территории оранжереи старинного дворцового парка.

Исследователи считают, что на этом месте спрятаны сокровища, которые были похищены по указанию руководителя СС Генриха Гиммлера для создания Четвертого рейха.

Монеты номиналом 1 пфенниг датируются 1942, 1944 и 1945 годами.

Возможно, именно здесь и находится так называемое «Золото Бреслау» — клад, найти который пытаются уже больше 70 лет. Стоимость клада, похищенного из штаб-квартиры полиции во Вроцлаве во времена Второй мировой, оценивается в сотни миллионов долларов.

Что такое «Золото Бреслау»

Состоятельные немцы, чтобы защитить свое имущество от наступления Красной Армии, передавали драгоценности СС (военизированной организации нацистской партии Германии). О местонахождении клада упоминается в секретных документах; в обнаруженном дневнике одного из офицеров СС; имеется также карта с отмеченным местом.

В дневнике, который, предположительно, вел высокопоставленный офицер СС, упоминается и о другом дворце, на территории которого есть колодец, где спрятаны сокровища весом 28 тонн.

Напомним, что кладоискатели надеются найти в заброшенном дворце в Польше золото нацистов, клад может представлять собой 48 ящиков с золотом, спрятанным во времена Второй мировой войны.

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