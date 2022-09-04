Названы лучшие места для жизни на Земле в течение 50 лет 1 4.09.2022, 13:20

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Изменение климата откроет новые возможности.

Из-за глобального изменения климата условия жизни во многих регионах становятся невыносимыми уже сейчас — адаптироваться к ним невозможно, поэтому в течение следующих 50 лет человечество ожидает волна миграции в части планеты с пригодной для жизни температурой. Об этом пишет американский журнал Time.

«В течение следующих пятидесяти лет более высокие температуры в сочетании с более высокой влажностью сделают большие участки земного шара смертельными для жизни. Огромному населению, спасающемуся из тропиков, побережий и ранее плодородных земель, придется искать новые дома; вы будете среди них, или вы будете принимать их (переселенцев)», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, хорошая новость заключается в том, что на Земле достаточно место для переселения — из расчета в 20 квадратных метров площади на одного человека, 11 миллиардам людей потребуется всего 220 тысяч квадратных километров. Таким образом, места населению Земли хватило бы даже на территории одной страны — например, Канады, площадь которой составляет 9,9 млн квадратных километров. Плохая же новость заключается в том, что изменение климата затронет всю планету — повсюду произойдут преобразования в ответ на это явление.

В связи с этим, как утверждают авторы публикации, к 2050 году многие места на Земле будут неудобными, если не невыносимыми для жизни, поэтому человечеству уже нужно начинать планировать, где оно построит новые дома. Согласно прогнозам исследователей, при отсутствии миграции одна треть населения планеты будет проживать при температурах, которые на данный момент наблюдаются в основном в Сахаре.

Журналисты отметили, что в США такие регионы как Флорида, Калифорния и Гавайи опустеют из-за изменения климата, а из-за угрозы затопления американские власти будут вынуждены защитить Нью-Йорк и, в частности, Манхэттен — для этого планируется построить большую стену в море, Big U. Самой пригодной для жизни территорией Штатов окажется Аляска, где еще предстоит построить города-миллионники, чтобы она смогла принять наплыв климатических беженцев.

В будущем, к 2100 году, одним из лучших мест для жизни будет Гренландия — там к этому моменту даже появятся леса. Также освободятся ото льда и части западного побережья Антарктиды. По прогнозам ученых, от изменения климата выиграют Канада, Сибирь и другие части РФ, а также Исландия и страны Северной Европы.

«Могут появиться города с хартиями, государства в государствах, некоторые из 200 стран исчезнут, а оставшиеся соберутся в региональные союзы. В этом веке люди будут мигрировать, и сейчас есть шанс сделать, чтобы все было по плану и переход к новому миру был бы управляемым», — пишет издание.

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