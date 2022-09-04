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Контрудар на Донбассе: украинская армия освободила населенный пункт под Славянском

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  • 4.09.2022, 14:46
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Контрудар на Донбассе: украинская армия освободила населенный пункт под Славянском
фото: МИНОБОРОНЫ

Это создает условия для нового плацдарма ВСУ на берегу Северского Донца.

В Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Отметим, что успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны, говорится в сообщении «Оперативного ВСУ».

«Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!», – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Добавим, что Озерное расположено недалеко от железнодорожного узла в Лимане. Освобождение Озерного также создает условия для нового плацдарма ВСУ на берегу Северского Донца.

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