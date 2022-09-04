В Польше смогли найти работу более миллиона украинцев

В Польше смогли найти работу более миллиона украинцев6
- 4.09.2022, 18:32
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Об этом сообщил премьер Польши.
За семь месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину в Польше смогли трудоустроиться более миллиона украинцев.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Польское радио».
«Для тех из вас, кто думал, что польское государство их содержит, я уже сегодня отвечу, что так не есть, потому что они платят налоги, платят взносы в заведение социального страхования. Более 1 миллиона человек – часть из тех, которые уже раньше работали, и значительная часть приехавших также начала работать», – сказал премьер-министр Польши.