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Украинцы уничтожили российский БТР с личным составом

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  • 4.09.2022, 20:47
  • 2,066
Украинцы уничтожили российский БТР с личным составом

Видео.

Разведывательная группа на одном из направлений уничтожила российский бронетранспортер с личным составом.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

«Во время выполнения боевого задания разведывательная группа при поисковых действиях выявила вражескую позицию. В ходе этой операции был мгновенно уничтожен БТР-80 и личный состав оккупантов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня появилось видео, как украинские артиллеристы отрабатывают по позициям российских оккупантов и продлевают для них «жаркое лето».

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