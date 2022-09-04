Украинцы уничтожили российский БТР с личным составом 1 4.09.2022, 20:47

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Видео.

Разведывательная группа на одном из направлений уничтожила российский бронетранспортер с личным составом.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

«Во время выполнения боевого задания разведывательная группа при поисковых действиях выявила вражескую позицию. В ходе этой операции был мгновенно уничтожен БТР-80 и личный состав оккупантов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня появилось видео, как украинские артиллеристы отрабатывают по позициям российских оккупантов и продлевают для них «жаркое лето».

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