Украинцы уничтожили российский БТР с личным составом

Украинцы уничтожили российский БТР с личным составом1
- 4.09.2022, 20:47
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Видео.
Разведывательная группа на одном из направлений уничтожила российский бронетранспортер с личным составом.
Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.
«Во время выполнения боевого задания разведывательная группа при поисковых действиях выявила вражескую позицию. В ходе этой операции был мгновенно уничтожен БТР-80 и личный состав оккупантов», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сегодня появилось видео, как украинские артиллеристы отрабатывают по позициям российских оккупантов и продлевают для них «жаркое лето».