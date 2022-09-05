В Полесском радиационно-экологическом заповеднике был лесной пожар 5.09.2022, 11:52

Огонь охватил 6 гектаров.

В воскресенье, 4 сентября, на территории Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника был лесной пожар, сообщает МЧС.

Информация об обнаружении лесного пожара на территории заповедника возле отселенной деревни Белая Сорока Наровлянского района поступила в 8.52.

Чтобы ликвидировать пожар, спасатели задействовали 6 единиц техники и привлекли к работе 15 сотрудников заповедника.

В 12.30 пожар ликвидировали. Общая площадь, которая пострадала от огня, составила 6 га.

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