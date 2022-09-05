В Полесском радиационно-экологическом заповеднике был лесной пожар
- 5.09.2022, 11:52
Огонь охватил 6 гектаров.
В воскресенье, 4 сентября, на территории Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника был лесной пожар, сообщает МЧС.
Информация об обнаружении лесного пожара на территории заповедника возле отселенной деревни Белая Сорока Наровлянского района поступила в 8.52.
Чтобы ликвидировать пожар, спасатели задействовали 6 единиц техники и привлекли к работе 15 сотрудников заповедника.
В 12.30 пожар ликвидировали. Общая площадь, которая пострадала от огня, составила 6 га.