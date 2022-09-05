Ученые обнаружили внутри необычного алмаза примеси с Марса 5.09.2022, 14:27

Геологам в руки попал необычный алмаз из самых глубин Земли.

При исследовании камня они увидели внутри необычные примеси. Анализ показал, что эти частицы имеют внеземное происхождение: минерал подобной структуры ранее встречали лишь на Луне и Марсе.

Открытие сделали исследователи Института геохимии и аналитической химии, а результаты исследования были опубликованы в научном журнале American Mineralogist. Они первыми обратили внимание на вкрапления в алмазах, которые были добыты в Бразилии. Примеси оказались марсианским минералом мерриллитом. Это одна из форм безводного фосфата кальция.

Обнаруженный на Марсе мерриллит считался главным доказательством того, что на Красной Планете когда-то была вода. Ученые полагают, что этот минерал появился в результате потери молекул воды любым фосфатным минералом.

Находка некоторое время оставалась необъяснимой. Затем ученые провели дополнительные расчеты, благодаря которым удалось доказать, что мерриллит, скорее всего, попал на Землю не с другой планеты.

Найденные нами зерна мерриллита, скорее всего, лишь результат структурных изменений туита. Предположительно, этот фосфат кальция был пойман в ловушку формирующимися в нижней мантии алмазах и при движении к поверхности превратился в мерриллит, ведь постепенно давление на него снижалось, — пояснил журналистам один из авторов исследования.

У гипотезы подобного формирования мерриллита уже есть противники. Ряд физиков предполагает, что минерал попал на Землю все же с Марса. Они пока не понимают, каким образом это могло произойти:

Обе теории еще требуют более веских доказательств. Изучение алмазов будет продолжаться еще как минимум год.

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