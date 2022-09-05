Литовские пограничники на границе с Беларусью развернули 71 нелегального мигранта 1 5.09.2022, 17:25

Белорусские должностные лица активными действиями способствуют нелегальной миграции в ЕС.

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью был задержан и развернут 71 мигрант, пытавшийся незаконно проникнуть в страну, сообщает delfi.lt со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

За минувшие сутки на латвийской границе фиксировалось 4 попытки незаконного пересечения границы, а польские пограничники в субботу развернули 37 мигрантов. СОГГЛ утверждает, что белорусские должностные лица активными действиями способствуют нелегальной миграции в Литву и ЕС – доставляют иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.

В целом за период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, около 13,4 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались пересечь границу. В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов. Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой режима Лукашенко.

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