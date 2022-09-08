Больше 50 тысяч российских IT-специалистов сбежали в Армению 8.09.2022, 0:49

Также российские айтишники бегут в Казахстан, Грузию и Азербайджан.

Из России в Армению переехали от 50 000 до 70 000 IT-специалистов. Об этом в интервью телеканалу RTVI рассказал министр экономики страны Ваган Керобян. Несколько компаний, зарегистрированных россиянами, уже успели стать крупнейшими налогоплательщиками.

«Из-за многих факторов: хорошего IT-сектора, бизнес-среды, безопасности, хорошей еды и гостеприимства — достаточно большое количество российских IT-специалистов выбрали своим новым местом жительства Армению», — отметил Ваган Керобян.

В стране зарегистрировалось порядка 850 компаний с российскими корнями и 350 индивидуальных предпринимателей (ИП). 40 000 юридических и физических лиц открыли около 100 000 счетов в армянских банках. При этом Ереван не станет для иммигрантов «налоговым раем», подчеркнул министр: «Если все это неустойчиво, это может нанести еще больший вред, чем пользу». Хотя сейчас, по его словам, приток россиян приносит «существенный вклад в развитие общества».

«Мы видим, что есть новые клубы, есть новые бары, есть новые комьюнити [сообщества], экоактивисты, которые занимаются сбором мусора. Видим даже, что волонтеры помогают спасателям в каких-то бедственных ситуациях. Это активные люди, которые интегрируются в наше общество. И мы видим, что и общество очень открыто принимает этих людей», — рассказал он.

«Мы пытаемся создать хорошую среду для людей, которые в целом оказались в плохой ситуации — они же вынужденно пошли на такие шаги», — отметил Ваган Керобян. По словам министра, еще до российского вторжения в Украину, после начала которого началась война эмиграции из России, у властей Еревана была готова программа развития, чтобы столица страны стала «хорошим городом для талантливых людей». Наплыв российских специалистов ускорил процесс.

В то же время «острый дефицит высококлассных и опытных разработчиков (senior engineer) в Армении сменился нехваткой новичков (junior). «Но эта проблема легко решается множеством программ по переквалификации. Мы видим, что многие уходят со своих банковских рабочих мест или из других отраслей именно в IT, и вот эти вакансии быстро закрываются», — добавил Керобян.

Армения после начала войны в Украине стала одним из основных направлений оттока капитала из России. В июне 2022 года сюда перевели в пять с лишним раз больше денег по сравнению с тем же периодом 2021 года. Среди других направлений переводов средств лидируют Казахстан, Грузия и Азербайджан. Всего за первое полугодие 2022 года личные переводы достигли рекордных $14 млрд, сообщает БКС Экспресс.

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