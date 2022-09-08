Белорусы продолжают скупать недвижимость в Литве 2 8.09.2022, 11:25

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иллюстрационное фото

Показатели выросли за последние два года.

Последние два года белорусы резко нарастили покупку недвижимости в Литве, пишет lrt.lt. Статистика покупки белорусами недвижимости в Литве:

- I полугодие 2022 года: 240 объектов недвижимости (среди них − 88 квартир или жилых домов);

- 2021 год: 500 (174 квартиры или жилых дома);

- 2020 год: 400 (114 жилых);

- 2019 год: 285 (118 жилых);

- 2018 год: 270 (101 жилых).

При этом, согласно правовым актам, регулирующим выдачу виз, владение недвижимостью в Литве гражданином третьей страны не является фактором, облегчающим получение визы, а лишь обстоятельством, которое освобождает от необходимости представления приглашения или других документов, подтверждающих цель поездки.

Департамент миграции также отмечает, что владение недвижимостью в Литве не является основанием для получения вида на жительство в стране и не предоставляет никаких смягчающих обстоятельств.

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