«Прыгали в реку»: российские десантники позорно бежали под Балаклеей 9 8.09.2022, 12:29

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«Элитные» войска бросили на позициях свой флаг, оружие и личные вещи.

Украинский политолог и офицер Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец детально рассказал о том, как российские оккупанты бросили позицию «Москва» в селе Новая Гусаровка, что расположено в 12 километрах от Балаклеи.

«Воины нашего батальона специального назначения «Дикое поле» захватили там флаг 150-й ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Это реплика флага победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом. Наши бойцы сняли его с флагштока. Они (оккупанты – ред.) так бежали, что оставили все свое», – сообщилвоеннослужащий в эфире телеканала «Прямий».

В ходе беседы Березовец отметил, что, кроме флага, на позиции были также тапки, зубная паста, гели для волос и другие предметы гигиены. А еще тельники!

«Это же была десантура, легендарные российские десантники, ВДВ! – подчеркнул офицер. – Они оставили нам свое оружие: «Фаготы», сверхсекретные РЭБы, кучу снарядов для пушек, много мин и патронов, одним словом, оставили очень много».

Затем Березовец напомнил о правиле, которое существует со времен Древнего Рима: если военная единица потеряла свой боевой флаг, она должна быть расформирована.

«И поскольку они «прогуляли» свой флаг, они должны быть расформированы, причем с позором», – сказал украинский военнослужащий.

Также Тарас Березовец заявил, что бригаде удалось снять на видео всю эту позорную историю, и сравнил бегство российских десантников со сценой из одного легендарного советского фильма.

«Когда тигры вырывались из клеток, помните, как там бегали члены команды? Это тоже был приблизительно такой «Полосатый рейс», тем более они ведь тоже полосатые, это же вдвшники. Они прыгали в реку Северский Донец. Они бросили все: оружие, флаг, свою честь и плыли через реку. И наш коптер все это снял. Эпичное видео. Это будет интересно посмотреть».

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