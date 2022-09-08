ВСУ освободили от врага более 700 квадратных километров украинской территории 2 8.09.2022, 16:29

2,490

На отдельных направлениях украинцы продвинулись вглубь обороны противника от 2 до несколько десятков км.

Украинские Силы обороны на Харьковском и Южнобугском направлениях освободили из-под российской оккупации территорию, площадь которой составляет более 700 квадратных километров.

Как передает «Униан», об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов сообщил во время онлайн-брифинга.

- В целом наши подразделения на отдельных направлениях продвинулись вглубь обороны противника от 2 до несколько десятков километров. Освобожден ряд населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенная под контроль Украины на Харьковском и Южнобугском направлениях, составляет более 700 квадратных километров, - подчеркнул Громов.

Как сообщалось, в Харьковской области украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов, которые временно были оккупированы российскими захватчиками. Украинские военные вклинились в оборону российского оккупанта на глубину до 50 км.

Также украинские защитники продвинулись на Славянском и Краматорском направлениях. В частности, освобожден населенный пункт Озерное на Славянском направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».