В Беларуси начали производить кофе из ячменя, ржи и овса 5 8.09.2022, 20:13

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Этим напитком производители хотят заменить настоящий кофе.

В Беларуси начали производить кофе из ржи, ячменя и овса. Так, 900 тонн кофе, который, по мнению производителей, может заменить бразильскую классику, производят на предприятии в Ошмянах.

В сюжете на телеканале «МИР 24» сообщили, что всего на предприятии производят 9 видов злакового кофе. Так, три составляющих необычного кофейного напитка – овес, ячмень и рожь. Для его создания зерна сначала обжаривают, затем перемалывают и смешивают в разных пропорциях.

— Наши кофейные напитки, конечно, отличаются по вкусу, потому что ячмень, он более мягкий, рожь, он горький, терпкий вкус имеет, овес – нейтральный на вкус. Только полезные свойства в нем, — отметила начальник производства Татьяна Гелай.

В свою очередь, специалист по продажам Татьяна Лепешинская признается, что на производство заходит каждый день, так как не может устоять перед ароматом, а во время обеда всегда выпивает чашку кофейного напитка.

— По вкусу практически ничем не отличается. Очень похож вкус напитка на вкус кофе. Лучше сплю теперь вечером, когда не пью кофе, а пью после обеда кофейный напиток, — говорит Лепешинская.

В сюжете заметили, что злаковый кофе богат витаминами, а еще он не содержит кофеина. По этой причине его используют в детских садах и школах. Отмечается, что цена данного напитка в разы ниже, чем на импортный кофе.

По словам директора предприятия Владимира Голашевского, спрос на потребление кофейных напитков будет всегда.

— Поскольку всегда люди будут стремиться к здоровому образу жизни и не всегда каждый сможет пить кофе в том количестве, в котором хочется. Будет искать какие-то заменители. Сегодня это, наверное, один из лучших заменителей натурального кофе из-за его натуральности, — заявил Голашевский.

Отмечается, что в год предприятие может произвести до 900 тонн злакового напитка. Что касается рынка экспорта, то главный – Россия.

К тому же, все сырье для производства данного кофейного напитка выращено на территории Беларуси.

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