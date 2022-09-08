Принц Чарльз стал королем Великобритании 10 8.09.2022, 21:04

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Королева Елизавета II скончалась сегодня на 97-м году жизни.

Сегодня, 8 сентября 2022 года, умерла королева Великобритании Елизавета II. Букингемский дворец уже называет ее сына Чарльза новым королем.

Об этом сообщает Twitter королевской семьи.

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Речь идет именно о Чарльзе, который согласно порядку престолонаследования становится следующим королем, и его жене Камилле.

Отметим, замок Балморал — это имение в Шотландии, частная резиденция английских королей. Построена в готическом стиле в 1856 году. Королева Елизавета II проводила в нем каждое лето. Ее окружение говорило, что именно в нем она чувствовала себя очень счастливой.

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