Принц Чарльз стал королем Великобритании

Принц Чарльз стал королем Великобритании10
- 8.09.2022, 21:04
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Королева Елизавета II скончалась сегодня на 97-м году жизни.
Сегодня, 8 сентября 2022 года, умерла королева Великобритании Елизавета II. Букингемский дворец уже называет ее сына Чарльза новым королем.
Об этом сообщает Twitter королевской семьи.
«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — говорится в заявлении Букингемского дворца.
Речь идет именно о Чарльзе, который согласно порядку престолонаследования становится следующим королем, и его жене Камилле.
Отметим, замок Балморал — это имение в Шотландии, частная резиденция английских королей. Построена в готическом стиле в 1856 году. Королева Елизавета II проводила в нем каждое лето. Ее окружение говорило, что именно в нем она чувствовала себя очень счастливой.