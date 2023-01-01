Джанкой, Симферополь, Евпатория: массированные взрывы прогремели в Крыму накануне Нового года 1.01.2023, 10:54

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Взрывы раздались в направлении авиабаз армии РФ.

31 декабря жители оккупированного Крыма слышали громкие звуки, звучавшие над западным побережьем и центральными районами полуострова.

Информация обнародована в ряде местных пабликов, сообщает stopcor.org.

Первые сообщения о взрывах в Крыму появились в сети около 14:15. При этом утверждалось, что сообщение поступило из города Джанкой.

Позже добавились новые сообщения о громких звуках, которые звучали над Симферополем и Евпаторией (около 14:33).

Местные жители также опубликовали видео, на котором ясно слышно два громких звука: «Явно, не петарды», - уверены россияне.

Между тем, украинский активист «Николаевский Ваньок» опубликовал сообщение с намеком об атаке неизвестных летающих объектов возле села Гвардейское в Симферопольском районе и в Джанкое.

Гвардейское - село, расположенное в 15 км от Симферополя и в 50 км от Евпатории. Именно рядом с этим населенным пунктом расположена одна из авиабаз армии России, где могут базироваться бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25.

Отметим, населенные пункты, в которых слышали звуки взрывов и утверждали, что работает российское ПВО, расположены достаточно далеко от возможных позиций ВСУ:

Евпатория – около 180 км;

Гвардейское рядом с Симферополем – около 200 км;

Джанкой – около 180 км.

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