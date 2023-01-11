В России при странных обстоятельствах погиб топ-чиновник

В России при странных обстоятельствах погиб топ-чиновник8
- 11.01.2023, 8:39
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Подполковник МВД по Москве вышел к реке, чтобы подышать воздухом, и «оступился».
В России погиб подполковник МВД России по Москве 50-летний Хабас Ципинов. По официальным данным, причиной смерти стал несчастный случай – полицейский упал в реку и утонул.
Инцидент произошел в Кабардино-Балкарии, где Ципинов гостил у родственников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Известно, что Ципинов вышел к реке, чтобы подышать воздухом, и оступился. Он упал в воду на глазах у людей, которые вызвали на место спасателей.
Живым российского топ-чиновника найти не удалось. 10 января из реки достали его тело.
Ципинов был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У погибшего остались жена и трое детей.