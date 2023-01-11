Степан Григорян: В ближайшее время ОДКБ развалится 2 11.01.2023, 14:08

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Степан Григорян

Первой военный блок может покинуть Армения.

Армения отказалась проводить военные учения стран ОДКБ на своей территории. Что стоит за новым демаршем Еревана? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном:

— Мы поддерживаем решение премьер-министра Армении, о котором он заявил на большой пресс-конференции для армянских журналистов. ОДКБ не выразила никакого отношения в поддержку Армении, хотя это организация по безопасности. Как ни странно, мы должны друг другу помогать в случае атак. Если атаке подвергается территория одной из стран, то четвертая статья говорит, что другие члены должны ее поддержать. Поддержка может быть дипломатической, военной, технической — не важно какой, но она должна быть.

В течение последних двух лет, как минимум четыре раза Азербайджан заходил на нашу территорию, углублялся на несколько километров. ОДКБ даже заявления не сделал. Ясно, что это не есть та система безопасности, которая нужна Армении.

Понятно, что проводить у нас военные учения абсолютно бессмысленно. Поэтому мы поддерживаем решение правительства Армении отказать Москве в проведении военных учений на нашей территории.

— Продолжится ли дистанцирование Армении от этого союза и возможен ли в конце концов выход из него?

— Во-первых, несмотря на то, что власти Армении действуют нерешительно, они фактически подтвердили, что выход из ОДКБ находится в повестке внешней армянской политики и рассматривается правительством. Решится ли наше правительство с учетом того, что наша зависимость от России достаточно большая, а ОДКБ — это в первую очередь РФ, трудно сказать. Однако то, что этот вопрос стоит на повестке — очень важно, раньше о выходе даже не задумывались, боялись об этом говорить.

Мое экспертное мнение — ОДКБ не только не действующая организация для нас, у всех стран договора есть интересы с Азербайджаном, включая лукашенковскую Беларусь, других членов. Они никогда в пользу Армении шаг не сделают, ведь дружат с Баку и против них не пойдут.

Здесь есть другая проблема. ОДКБ заявляет, что проблемы с Азербайджаном, которые у нас после большой карабахской войны 2020 года, это «приграничные споры». Получается, что ОДКБ официально легализует атаки Азербайджана на армянскую территорию, ОДКБ делает территорию Армении спорной.

13 сентября 2021 года весь мир осудил вторжение Азербайджана в Армению. Весь мир, кроме России и ОДКБ. Вместе с тем, вхождение азербайджанских войск было настолько глубоким, что они практически подошли к городу Джермук, который находится в 10 километрах вглубь армянской территории. О каком приграничье идет речь? Однако в ОДКБ заявили, что пусть все решают с помощью демилитаризации и демаркации.

ОДКБ опасен для Армении, так как легитимизирует вторжение на армянскую территорию. Видите, я подчеркиваю, что речь идет об Армении, не о Нагорном Карабахе. Поэтому ОДКБ представляет опасность для нас. Из «организации безопасности» она превратилась в «организацию опасности» для армянской государственности.

Поэтому нужно выйти, чтобы не усугублять отношения с другими странами. Например, у нас хорошие отношения со странами Средней Азии, но нахождение в ОДКБ ухудшит их. Армянское правительство каждый раз требует, чтобы ОДКБ отреагировала, а эти страны имеют свои интересы. У Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана огромные связи с Азербайджаном, с Турцией. Они не могут быть за нас. ОДКБ уже сегодня в нашу пользу не работает.

Помните, в Армении 23 ноября 2022 года прошел саммит ОДКБ.

— Да, когда Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию.

— Он и итоговую декларацию не подписал, и заявление по Армении. Оказалось, что даже заявление по Армении, которое ОДКБ планировала, не соответствовала интересам Еревана. То, что Пашинян не подписал эту итоговую декларацию, фактически означает, что мы выходим из ОДКБ. Теперь нужно это юридически закрепить. Потому что даже с теми странами, с которыми у нас хорошие отношения, из-за ОДКБ они ухудшатся.

Более того, в общественном мнении сейчас очень плохое отношение к Беларуси, само собой — к России. Начинаются отрицательные отношения к Казахстану и Кыргызстану. Какие у нас были к ним претензии? Никаких. Сейчас появилось недовольство, что они «себя так ведут». А почему они так себя ведут? Потому что у них интересы с Азербайджаном. Поэтому нужно из ОДКБ выходить.

— Внутри блока есть и другие конфликты. К примеру, между Кыргызстаном и Таджикистаном. Есть ли у ОДКБ будущее?

— С моей точки зрения, нет. Потому что Россия занимает ведущую роль в ОДКБ. Все знают, что в НАТО есть крупные игроки — Франция, Турция, Великобритания, Германия, но все знают, что главные там — США. Также и с Россией в ОДКБ. Так вот, не в интересах России, чтобы решались конфликты.

Между Кыргызстаном и Таджикистаном сейчас проблемы, они никогда не решатся не потому, что их нельзя решить, а потому, что главный игрок ОДКБ не заинтересован в этом. Наоборот, России нужны эти проблемы, чтобы манипулировать, чтобы управлять ситуацией. Потому что если не будет проблем между Таджикистаном и Кыргызстаном, они будут работать с Китаем и США. Зачем им будет Россия, у которой нет ресурсов, чтобы влиять.

Карабахский конфликт — Россия не хочет его решать. Путин хочет манипулировать этим конфликтом, чтобы и Армению, и Азербайджан при себе держать. Это было и 20 лет назад, это есть и сейчас. Поэтому ОДКБ не имеет будущего, ведь главный игрок не заинтересован в решение споров, которые происходят или между членами ОДКБ, или другими странами и страной-членом. Мы это видим на примере Армении и Азербайджана.

— Россия довольно серьезно «встряла» в Украине. Мы уже видим, что, к примеру, глава Таджикистана на повышенных тонах высказывает свои претензии к Путину, требуя другого отношения. Будет ли продолжаться дистанцирование от РФ на постсоветском пространстве?

— Вы привели прекрасный пример, когда президента Таджикистана довели до ручки и он кричал: «Мы требуем уважения». Очень интересная фраза. Президент Казахстана выступал на крупном форуме, на одной сессии вместе с Путиным и сказал: «Мы никогда не признаем квазиобразования в виде Донецка и Луганска». Очень унизительно сказал.

Скажу, что ропот и недовольство в ОДКБ есть, наибольшее недовольство высказывает маленькая Армения, блокируя принятие общей резолюции.

Ропот и недовольство мы слышим от Казахстана, Таджикистана и, мне кажется, в ближайшее время эта организация развалится. Армения должна выйти. После выхода Армении, думаю, развал будет неизбежен.

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