«За один день пройти такой медосмотр просто физически нереально» 8 12.01.2023, 10:15

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Белорусский врач рассказал о нюансах нового закона о «поголовной» диспансеризации.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларуси ввели поголовный медосмотр: с 1 января процедура стала обязательной для всех, от детей до стариков.

Читатель телеграм-канала «Баста!» работает в диспансерном кабинете отделения профилактики.

Он поделился своими мыслями по поводу введения обязательного медосмотра для белорусов:

1. Законопроект сырой: нет четкого понимания, как это должно проходить. Например, как это увяжется с прохождением плановых медкомиссий.

2. Стоит ли назначать при необходимости анализы, если человек сдавал эти же анализы в ноябре-декабре прошлого года.(ОАК, ОАМ, БАК).

3. Может быть в Минске и меряют каждому пришедшему глазное давление и осматривают слизистую рта — у нас о таком нет и речи. На то же ЭКГ пишется направление в отдельный кабинет.

4. За один день пройти медосмотр просто физически нереально. Если человек сдал анализы, готовы они будут только на следующий день. Про выходной день на прохождение читали, но никаких выписок на работу не писали (и не просили).

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