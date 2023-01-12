закрыть
12 января 2023, четверг, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Украины опроверг информацию о просьбе не вводить санкции против белорусского режима

  • 12.01.2023, 16:41
МИД Украины опроверг информацию о просьбе не вводить санкции против белорусского режима

Киев и ЕС работают над новыми ограничительными мерами.

МИД Украины опроверг информацию о просьбе Киева не включать режим Лукашенко в последний пакет санкций ЕС. Ранее подобную информацию озвучил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Спикера ведомства Олега Николенко заявил, сообщения не соответствуют действительности.

«Нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело», — написал он в «Фейсбуке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин
Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар
В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников