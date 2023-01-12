МИД Украины опроверг информацию о просьбе не вводить санкции против белорусского режима 12.01.2023, 16:41

Киев и ЕС работают над новыми ограничительными мерами.

МИД Украины опроверг информацию о просьбе Киева не включать режим Лукашенко в последний пакет санкций ЕС. Ранее подобную информацию озвучил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Спикера ведомства Олега Николенко заявил, сообщения не соответствуют действительности.

«Нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело», — написал он в «Фейсбуке».

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