До 3,7 млн заражений COVID-19 в день прогнозируют в Китае 12.01.2023, 20:14

Пик смертности от COVID-19 ожидается 23 января.

Пик инфицирования коронавирусом в Китае может прийтись на 13 января, когда число случаев заражения за день достигнет 3,7 млн. Такой обновленный прогноз обнародовала в четверг, 12 января, базирующаяся в Лондоне компания Airfinity, занимающаяся предсказанием тенденций в области здравоохранения, передает DW.

Согласно моделям Airfinity, пик смертности от COVID-19 в КНР может наступить 23 января, когда число летальных исходов за день достигнет примерно 25 тысяч случаев. К этому моменту общее количество умерших с COVID-19 с начала активного распространения вируса в стране в декабре 2022 года составит 584 000, ожидают аналитики. При этом они прогнозируют 1,7 млн летальных исходов в КНР к концу апреля 2023 года.

Airfinity: Пик заболеваемости в Пекине, скорее всего, уже наступил

Проанализировав региональные данные, команда эпидемиологов Airfinity пришла к выводу, что первый пик, по всей видимости, придется на регионы, где рост числа случаев инфицирования наблюдается уже сейчас, второй - будет связан с более поздними всплесками заболеваемости в других провинциях Китая.

По оценкам Airfinity, пик заболеваемости в Пекине, скорее всего, уже наступил, а случаи госпитализации и летальные исходы достигнут максимума в ближайшие 1-2 недели. В соответствии с моделью Airfinity - второй пик придется на 3 марта, когда ежедневный уровень заболеваемости составит 4,2 млн случаев. Ожидается, что вторая волна в большей степени затронет сельские районы.

Модель Airfinity основана на данных из региональных провинций Китая, полученных до внесения изменений в медицинские отчетности. Эксперты также учитывали показатели роста случаев заболевания в других регионах мира, ранее придерживавшихся нулевой терпимости к COVID-19, в частности, - в Гонконге и Японии.

Отмена антивирусных ограничений в КНР

Китай отменил почти все антивирусные ограничения 7 декабря 2022 года, напомнило агентство dpa. Это вызвало резкий рост заболеваемости. В результате 248 млн человек (18 процентов населения) оказались инфицированы только за первые три недели декабря.

Власти КНР перестали официально публиковать статистику по COVID-19, отмечает dpa. Эксперты особенно обеспокоены вспышкой в небольших городах и сельских районах в преддверии китайского Нового года. В этом году он приходится на 22 января. Это время традиционно связано с активизацией поездок по стране.

Между тем во всем мире нарастает обеспокоенность по поводу новых вариантов коронавируса, которые могут проникнуть из Китая в другие страны. Многие государства, в том числе Германия, ввели обязательное тестирование на ковид для прибывающих из КНР. Правительство ФРГ предостерегло от поездок в Китай, которые не являются абсолютно необходимыми. Китай назвал ограничения для приезжих из КНР неприемлемыми и пригрозил ответными мерами.

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